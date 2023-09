"Solidarietà al Diverso a Carrara: la città ha bisogno di ragazzi coesi"

Il Diverso di via Loris Giorgi dopo le lettere minatorie sabato ha chiuso per sempre. Una serata che ha visto tanti clienti ma anche molti residenti e commercianti della città che hanno voluto salutare questo locale per giovanissimi. Intanto questa settimana il titolare Mario Piccini incontrerà la sindaca Arrighi. Sulla questione interviene anche la consulta giovani del Comune in una nota firmata dall’incaricato alle politiche giovanili Davide Diamanti e dal presidente Lorenzo Borghini. "Piena solidarietà e vicinanza ai ragazzi del Diverso per le minacce ricevute – scrivono –. Per esperienza diretta possiamo dire che il Diverso ha rappresentato più di un bar per Carrara. Una vera e propria comunità dove i ragazzi hanno iniziato a ritrovarsi due anni fa in un periodo in cui il bisogno di socialità dopo la pandemia era particolarmente forte e ha continuato a essere un faro che ha animato il centro storico. Mario, Filippo, Jacopo e tutto il Diverso hanno portato la musica e l’arte dei giovani carraresi nel centro storico dando a quest’ultimo nuova vita e per questo Carrara deve essere loro grata. La nostra città ha bisogno di giovani imprenditori come loro. L’atteggiamento intimidatorio di chi ha mandato le minacce non può essere tollerato e la reazione di solidarietà della città è stata molto positiva, Carrara non è quella di chi ha minacciato, Carrara è ‘Diversa’".