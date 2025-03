"Soldi per i marciapiedi. Il progetto non è chiaro"

L’iniziativa dell’amministrazione di Mulazzo, seppure indirizzata a un aumento della sicurezza della viabilità lungo le strade provinciali – dicono i consiglieri d’opposizione Letizia Galanti, Sandro Fogola e Giorgio Santi (nella foto) – non ci sembra completamente chiara e lineare nella sua esposizione.

Il tema è quello dei contributi per realizzare un marciapiede arretrando le recinzioni esistenti, incrementando la sicurezza dei pedoni. "Non è stato infatti presentato un progetto di riqualificazione delle viabilità, coinvolgendo la popolazione, prevedendo la realizzazione di marciapiedi, ma lasciando così l’iniziativa ai privati cittadini. Un modo di promuovere la realizzazione delle opera “a macchia di leopardo“, facendo perdere completamente il buon effetto di tale iniziativa. Quello però che maggiormente si nota, è la dotazione finanziaria messa a bilancio per questo progetto da parte dell’amministrazione. Si tratta infatti di 15mila euro annui a fronte di un contributo massimo di 10mila euro a utente… Facendo due conti – sostengono i consiglieri d’opposizione – è facile comprendere che si tratta di un’iniziativa che nulla lascia sul territorio. Così come è stato per il “Baratto Amministrativo“. Abbiamo chiesto chiarimenti, ma non ci hanno risposto, oltretutto interpretiamo il contributo per il rifacimento dei marciapiedi come compenso da parte del Comune verso il privato, che deve privarsi di parte di terreno e fare i lavori. Una iniziativa insomma – concludono gli esponenti dell’opposizione – che ha bisogno di essere spiegata bene alla cittadinanza".

R.O.