Soldi per cinque rievocazioni storiche

Quintana Cybea a Massa e Medievalis a Pontremoli, il Presepe vivente e la Disfida fra gli arcieri di Terra e di Corte a Fivizzano, Anno Domini 1100 a Casola in Lunigiana. Sono le 5 manifestazioni di rievocazione storica che nei Comuni della provincia che beneficeranno di risorse regionali: quasi 46 mila euro dal budget da mezzo milione messo a disposizione dal bando previsto dalla legge toscana 272021 per ‘valorizzazione del patrimonio storico-culturale e della cultura popolare’. Medievalis è finanziata tramite la “Linea 1”, dedicata a coprogrammazioni e coprogettazioni dei Comuni con associazioni, gruppi storici, enti del Terzo settore. Gli altri progetti, presentati da Comuni o gruppi storici, sono sostenuti attraverso la “Linea 2”, che non prevede procedimenti di coprogettazione.