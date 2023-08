Soldi grazie al bando all’asilo nido Bisciotti

Stanno per riaprirsi le porte dei servizi educativi di ogni ordine e grado. Comprese quelle dell’ asilo nido Giovanna Filippi Bisciotti di Pontremoli. Sono numerose le famiglie che anche quest’anno hanno scelto il servizio offerto dal Comune di Pontremoli e che dall’1 settembre torneranno a varcare le porte della struttura di via IV Novembre. Un servizio per il quale il Comune di Pontremoli, per l’anno educativo 20232024, ha partecipato all’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia di qualità, vedendo riconosciuto un contributo di 51mila euro tra risorse dell’Unione Europea e della Regione. Una bella soddisfazione per un contributo il cui scopo è quello di garantire un servizio all’altezza e in continua evoluzione in una fascia d’età prioritaria per quello che riguarda l’apprendimento e la crescita dei più piccoli.