Soldi ai Comuni per telecamere di sicurezza

Arrivano risorse dalla Regione per potenziare il controllo del territorio da parte dei Comuni: fondi destinati a finanziare i progetti di videosorveglianza che le amministrazioni locali avevano presentato fra 2021 e 2022 al bando regionale. Nella prima tranche tanti erano rimasti fuori, anche Massa e Carrara, che ora rientrano grazie alla nuova tranche di finanziamenti stanziati su proposta dell’assessore Stefano Ciuoffo: in tutto 1,3 milioni di euro. A Massa serviranno a cofinanziare un progetto di oltre 67mila euro, altrettanti a Carrara dove il piano della vigilanza elettronica ammonta a oltre 93mila euro. Altri 20mila a Pontremoli, su 28mila circa richiesti, quindi 15mila euro a testa per Villafranca e Comano, per progetti entrambi di poco superiori a 20mila euro, e infine 17.500 euro anche ad Aulla sui 25mila di investimento previsti.