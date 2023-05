Sol Lunigiana, la difesa dei sindaci "Non è un sodalizio nato dal nulla"

"Lunigiana Ambiente è una società operativa locale, dipendente dal gruppo pubblico Retiambiente, non un sodalizio nato dal nulla". Arriva la replica ai dubbi e agli interrogativi posti dalle organizzazioni sindacali, Cisl e Cgil, sull’effettiva utilità di un nuovo soggetto che potrebbe far lievitare i costi con effetti negativi a carico degli utenti.

A chiarire il ruolo di Sol è il presidente del Comitato ristretto per il controllo analogo congiunto, designato dalla Conferenza dei Sindaci della Lunigiana Manuel Buttini. "Innanzi tutto - afferma - preme precisare che Lunigiana Ambiente srl (Sol per la Lunigiana), costituita a fine 2022 per gestire il ciclo della raccolta rifiuti in Lunigiana, è una delle società operative Locali di Retiambiente spa, controllata al 100% dalla stessa così come Ersu non quindi una nuova società nata dal nulla e abbandonata a se stessa". Buttini rassicura il personale che rimarrà dipendente del gruppo pubblico Reteambiente anche se passerà da Ersu a Lunigiana Ambiente, con tutti i vantaggi e gli obblighi relativi, sia per quanto concerne il Ccnl applicato che per le modalità di trasferimento, progressioni in carriera, trasformazione e assunzioni. "Il fatto che Lunigiana Ambiente sia una Sol del gruppo - aggiunge Buttini - deve inoltre rassicurare anche sul fatto che saranno evitati sprechi di risorse con duplicazioni di figure professionali già in organico e presenti all’interno di altre società del gruppo. L’obiettivo che il Comitato per il controllo analogo ha dato all’amministratore unico della società Mauro Zavani, è l’operatività al 100% la Sol lunigianese a partire dall’1 gennaio 2024 con il massimo dell’efficienza senza sprecare risorse".

Il presidente del Comitato ristretto per il controllo analogo congiunto spiega l’andamento lento di Sol come legato "al fatto che tutti siamo consapevoli dell’importanza del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, uno dei servizi più delicati e d’impatto sul territorio, sia in termini economici sui cittadini e sulle attività imprenditoriali che di decoro e salvaguardia dell’ambiente". Il giudizio del Comitato sul servizio svolto attualmente da Esru è positivo, efficiente e ben svolto, ma sicuramente migliorabile: "Non per mancanze della società, che sta facendo il possibile per mantenere i livelli di efficienza raggiunti nel tempo (anche da chi li ha preceduti) grazie al lavoro e l’impegno di dipendenti ed amministratori, ma soprattutto dei cittadini che hanno permesso alla Lunigiana di essere uno dei territori con le percentuali di raccolta differenziata più alte".