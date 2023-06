Soggiorni settimanali I format in base all’età

Tornano i soggiorni settimanali estivi del Parco delle Apuane destinati a bambini e adolescenti. Il programma di questa stagione prevede 3 soggiorni della durata di una settimana divisi per fasce d’età e diversi campi giornalieri. Vengono proposte esperienze di vita all’aria aperta, escursioni, giochi, educazione ambientale e altro ancora, declinate sul tema “Studiare il Parco per un uso durevole delle sue risorse“. I soggiorni settimanali Campo A dal 18 al 24 giugno per bambini di età 8-11 anni costo 125 euro; Campo B (già al completo) e Campo C dal 2 all’8 luglio 2023 sempre per bambini 8-11 anni (costo 175 euro). Per quanto riguarda i campi giornalieri sono in programma 12 uscite in tutto nell’area Parco, divise per fasce d’età, della durata di 8 ore. Il 22 e il 29 di giugno sono in programma i campi giornalieri per i bambini 8-11 anni; il 19 e 26 giugno per la fascia d’età 12-14 anni. A luglio altre giornate per i bambini della fascia d’età 8-11 anni nelle giornate del 6,13, 20, 27 e in quelle del 3, 10, 27, 24 per la fascia d’età 12-14 anni. I campi estivi giornalieri hanno un costo di 50 euro (a pacchetto di un numero di 6 escursioni) e, come nel caso dei soggiorni settimanali, sono condotti dalle guide del Parco delle Alpi Apuane, iscritte nell’apposito elenco. Ciascun soggiorno prevede la partecipazione di 1015 bambini, mentre i campi giornalieri prevedono la partecipazione da un minimo di 6 fino ad un massimo di 14. Tutte le info sono sul sito www.parcapuane.it e si possono contattare gli uffici: via mail [email protected] tel. 0585 799460, o [email protected], tel. 366 3400187.