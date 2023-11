Sogegross passa, clima da Far West. Maggioranza unita tra fischi e urla

La variante Sogegross passa, fra fischi e proteste, nel silenzio quasi totale della maggioranza che fa pesare soltanto alla fine i suoi numeri con un voto favorevole. Solo due interventi da parte dei banchi dei consiglieri che sostengono l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani, peraltro bombardati di fischi dal pubblico. Scene simili si erano viste soltanto prima del 2018, durante l’amministrazione Volpi in fase di votazione del Regolamento urbanistico. Solo che in quell’occasione il consiglio fu sospeso, ai cittadini fu concesso di parlare e la loro protesta portò poi anche alla modifica di alcune parti del Ru. Nella sera del consiglio di lunedì, invece, i cittadini sono rimasti sempre dall’altra parte della barricata ma si sono fatti sentire comunque: nessuna sospensione del consiglio, nonostante le richieste. I consiglieri di maggioranza tacciono, neppure una parola, qualcuno neppure gira mai la testa verso il pubblico. Intervengono solo Filippo Frugoli e Marco Lunardini. Per il resto un silenzio di tomba. Facce tirate che però non tradiscono al momento del voto

19 favorevoli: Agostino Incoronato, Alberto Tarabella, Alessia Casotti, Alfredo Camera, Claudia Mercanti, Daniele Carmassi, Eleonora Cantoni, Filippo Badiali, Filippo Frugoli, il sindaco Persiani, Giovan Battista Ronchieri, Giovanni Giusti, Irene Mannini, Marco Battistini, Marco Lunardini, Paolo Balloni, Sergio Bordigoni, Simone Ortori, Valeria Della Pina.

12 contrari: Bruno Tenerani, Daniela Bennati, Daniele Tarantino, Dina Dell’Ertole, Enzo Romolo Ricci, Gabriele Carioli, Giovanna Santi, Ivo Zaccagna, Lorenzo Pascucci, Marco Guidi, Massimo Evangelisti e Stefano Alberti.

Inutili gli appelli a un ripensamento da parte dell’opposizione, anche da quelli di ‘centrodestra’ con cui forse si dovrà condividere un percorso comune alle prossime elezioni ossia Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Durissimi gli attacchi. "Come si farà a dire no ad altri che vorranno un cambio di destinazione d’uso? Sta amministrando una città, non un condominio", ha detto Carioli. Giovanna Santi ed Enzo Ricci hanno incalzato l’amministrazione sulla mancanza di partecipazione. Bennati del Polo Progressista ha chiarito il suo voto contrario sia alla variante sia all’insediamento di un commercio all’ingrosso se ha effetti negativi sul tessuto imprenditoriale locale. "Diciamo no alla variante ad personam", ha tuonato dell’Ertole: "Che scadenza c’è, che fretta c’è? Se alle osservazioni i cittadini dicono che non vogliono Sogegross le accogliete? Noi non vediamo i micci volare". "Lei non ha rispetto neanche dei cittadini in aula – ha continuato Alberti –. Prima i massesi? E dove li lasciate oggi?".

Guidi affonda il colpo sulle promesse di 60 nuovi posti di lavoro snocciolando i dati degli occupati degli altri punti vendita Sogegross in giro per l’Italia: "Alessandria 21, Serravalle 9, Monferrato 20, Asti 24, Bologna 29… e così via. Qualche dubbio che vengano a mettere a Massa 60 posti di lavoro io ce l’avrei. E il tema stasera è il lavoro. Ci promettono 60 ipotetici posti di lavoro ma rischiamo di perderne parecchi". "Questa variante è la prova che con questa amministrazione non c’è possibilità di dialogo per arrivare a un punto comune per il bene della città", l’affondo di Zaccagna. "Non offendete la nostra intelligenza, non è una variante come tante altre. Non si compra un terreno dove non ci si può insediare e improvvisamente diventa utilizzabile", l’attacco di Pascucci. Tutto inutile. Si va al voto. Favorevole. Fischi e urla dall’aula, l’opposizione lascia i banchi per l’epilogo che segna un enorme passo in avanti per il commercio all’ingrosso in zona industriale.

Francesco Scolaro