Sogegross, la lotta si allarga. Entra in scena la Provincia. E stop agli ordini di Evam

C’è un’intera ‘provincia’ contro la variante Sogegross adottata dal consiglio comunale di Massa e portata avanti dall’amministrazione del sindaco Francesco Persiani, nel senso territoriale e istituzionale del termine. Da un lato i grossisti che hanno deciso di muovere la loro forza economica nei confronti della società partecipata dal Comune di Massa che può subirne gli effetti, ossia Evam: 22 grossisti e altrettante lettere Pec inoltrate alla società presieduta da Massimo Gelati che dichiarano un calo drastico degli ordini dei prodotti Evam. Dall’altra ieri sera il capogruppo in consiglio provinciale, Claudio Ricciardi, eletto a Fivizzano, ha presentato al voto una mozione che chiede all’assemblea di esprimere contrarietà alla variante e che impegna il presidente Gianni Lorenzetti a far valere questa posizione ovunque possa essere utile. E infatti al consiglio provinciale ha partecipato anche una nutrita delegazione di grossisti apuoversiliesi, insieme a lavoratori e famiglie, perché dopo l’adozione della variante la battaglia si sposta sul fronte tecnico e politico ‘superiore’ a quello di Massa: la Provincia, che può intervenire tramite il Piano territoriale di coordinamento, Ptc, e la Regione, che può farlo tramite le normative del Pit.

Situazione curiosa quella dell’assemblea provinciale di Massa: trattandosi ancora di ente di secondo livello, a causa della sfiducia della scorsa primavera, tutti i rappresentanti del Comune di Massa sono decaduti e oggi non ci sono ‘massesi’ all’interno dell’assise. Massa si trova quindi isolata e senza possibilità di intervenire, almeno fino a nuove elezioni. E ci sono esponenti del centrodestra lunigianese, come il sindaco Jacopo Ferri, che si sono già espressi contro questa scelta. La mozione evidenzia che la variante non sarebbe "coerente con gli strumenti della Pianificazione sovraordinata in particolare con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento di competenza di questa Provincia" e ricorda il parere negativo dei soci del Consorzio Zia, valuta "non prioritario per lo sviluppo socio-economico del territorio provinciale favorire l’insediamento di grosse strutture di vendita alimentare all’ingrosso, sulla base delle realtà commerciali già adeguatamente presenti e inoltre in contrasto con le analisi e gli studi riguardanti il mercato del lavoro della provincia e del suo sistema economico territoriale", esprime contrarietà e impegna il presidente a tener conto di questa volontà.

Nel frattempo i 22 grossisti firmatari della prima lettera al sindaco vanno avanti e con altrettante email inviate a Evam hanno preso una doverosa posizione di difesa: "Preannunciamo – scrive ognuno – che a causa della probabile prossima contrazione di fatturato della nostra azienda" dovuta all’adozione della variante "ci vediamo costretti, a nostra volta, ad adottare alcune strategie aziendali preventive di contenimento dei costi, tra cui una generale diminuzione del numero e della consistenza degli acquisti di vostri prodotti. Comunichiamo, pertanto, che anche in relazione al vostro prodotto, Acqua Fonteviva, ci limiteremo a onorare le obbligazioni già pendenti alla data odierna, limitandoci per il futuro alle più stringenti necessità di vendita".

Francesco Scolaro