Sogegross all’attacco. Un altro ricorso al Tar per ‘salvare’ la variante arriva dalla società

Lo scontro legale sulla variante per il commercio all’ingrosso in area ex Dalmine si allarga con un altro ricorso al Tribunale amministrativo di Firenze. Stavolta a presentarlo è stata l’azienda proprietaria del lotto, diretta interessata ad aver presentato la variante poi approvata dal Comune di Massa, ossia la Sogegross. Così ora sono tre i fronti legali aperti. Il primo ricorso al Tar era stato presentato dalla Provincia di Massa Carrara, che a gennaio di quest’anno aveva impugnato di fronte al tribunale amministrativo di Firenze l’approvazione della variante da parte del Comune di Massa, dando seguito seguito a quanto già espresso in maniera formale dallo stesso consiglio provinciale che, a novembre 2023, aveva espresso la propria contrarietà alla variante al Regolamento urbanistico.

Il ricorso chiedeva l’annullamento e la dichiarazione di nullità dell’approvazione. Ma non era stata la prima mossa. A seguito dell’approvazione da parte del consiglio comunale, poi, a dicembre del 2024 la Provincia stessa aveva adito alla Conferenza Paritetica interistituzionale della Regione Toscana "affinché si pronunciasse sul contrasto della Variante con la disciplina del Ptc provinciale e con la disciplina legislativa regionale sul governo del Territorio". La Conferenza si è poi espressa a marzo, e nel verbale "si pronuncia sulla sussistenza dei contrasti sollevati e concorda sulla proposta di superamento dei contrasti mediante ritiro da parte del Comune della Variante in oggetto" precisando altresì che "poiché la previsione si configura in contrasto con la specifica disciplina della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale, nel caso di non adeguamento alla pronuncia della conferenza paritetica, permarrà l’inefficacia della variante oggetto di contestazione".

Da lì il nuovo fronte giudiziario che si è aperto sulla “tribolata” variante urbanistica. Il Comune di Massa ha infatti notificato a sua volta un ricorso al Tar contro la Regione Toscana per richiesta di annullamento del provvedimento conclusivo della Conferenza Paritetica. E a fine luglio il nuovo atto, con l’ulteriore ricorso al Tar presentato da Sogegross per annullamento del verbale e della determinazione della Conferenza paritetica interistituzionale.