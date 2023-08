soddisfazione

"Lo Stato ha premiato la nostra progettualità finanziando il progetto che speriamo possa trovare altre risorse nei futuri piani di Difesa del Suolo. Questa prima risposta ci consente di iniziare a ridurre le fragilità lungo la strada per Torrano". Per ridurre il pericolo per le case adiacenti alla confluenza del Gordana con la Magra verranno realizzate due scogliere cementate di 40 metri a protezione del versante.