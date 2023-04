Società sportive sugli scudi "Il tecnico comunale si scusi"

"Le società di calcio dilettantistiche di questo Comune dovrebbero chiudere, almeno finirebbero di rompere le palle". La frase è scappata a un tecnico comunale durante un sopralluogo ai campi da calcio di Fossone. Un sopralluogo ordinato dall’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni, che fa seguito all’incontro della sindaca Serena Arrighi con la popolazione di Fossone, che tra le altre cose aveva indicato la pericolosità della strada di accesso ai due campi.

Il tecnico comunale si sarebbe lasciato sfuggire la frase indelicata proprio davanti al presidente della società don Bosco – Fossone e altre figure societarie. La frase ha mandato su tutte le furie il vice presidente della società, Ignazio Gian Piero Floris, che assieme allo staff del don Bosco – Fossone, dopo aver rilevato la società calcistica (frequentata da oltre 300 bimbi), è riuscito faticosamente a risanarla. "I tecnici del Comune – racconta Floris, ex ispettore di polizia e sindacalista del vecchio sindacato di polizia – dopo l’incontro con la sindaca sono venuti al campo da calcio per capire come intervenire e risolvere il problema della strada d’accesso. E’ una strada sterrata che in estate porta polvere nel campo mentre si stanno allenando i bambini, e d’inverno in caso di pioggia si allaga diventando pericolosa. Problema segnalato a sindaca e assessore, che hanno prontamente risposto inviando una squadra tecnica. Il nostro presidente Giorgio Boni è intervenuto per dare ai tecnici dei consigli – prosegue Floris – e in tutta risposta si è sentito dire che "le società di calcio dilettantistiche di questo Comune dovrebbero chiudere, almeno finirebbero di rompere le palle". Una frase che per il vice presidente del don Bosco Fossone "è di una gravità inaudita". "In queste parole c’è un atteggiamento di supponenza e arroganza – aggiunge Floris – Ci stiamo impegnando per questa società che abbiamo faticosamente risollevato e queste parole arroganti calpestano il nostro lavoro gratuito. Il campo è dei bambini e da un tecnico comunale ci aspettavamo un comportamento più responsabile, visto che ricopre un incarico pubblico. Il tecnico dovrebbe scusarsi pubblicamente per questa affermazione". Sul caso intervengono anche i consiglieri di opposizione Andrea Tosi e Simone Caffaz. "Volevamo già fare un’interrogazione sulla strada dei campi da calcio già prima dell’incontro – dicono – ma alla luce di quanto riferito dal vice presidente della società, se la frase dovesse essere confermata sarebbe di una gravità inaudita. Il don Bosco Fossone è una bella realtà, esempio di sport sano. Le società dilettantistiche hanno un gran valore sociale, accolgono tanti bambini togliendone alcuni dalla strada, facendoli crescere in un ambiente positivo. Parole come quelle del tecnico vanno nel senso opposto. Dai banchi dell’opposizione ribadiamo il massimo impegno per salvaguardare importanti realtà come le società sportive".

Alessandra Poggi