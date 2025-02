‘Società privata’. La minoranza boccia il piano

La minoranza di Tresana dice no alla proposta del sindaco Mastrini di adesione alla Comunità energetica. "Siamo sorpresi – scrive – dalla decisione del sindaco di far aderire Tresana al modello di comunità energetica di Montevarchi, un comune lontano dal nostro territorio."

Le Comunità Energetiche Rinnovabili permettono di produrre e condividere energia pulita a livello locale. Erano un punto importante del nostro programma elettorale e dopo due anni di discussioni ci aspettavamo una soluzione più vicina alla Lunigiana. Non capiamo perché Tresana non abbia aderito alla comunità energetica in fase di creazione nella nostra provincia, con i comuni della costa ed ERP spa, un ente di cui il nostro comune è socio.

Inoltre, non possiamo accettare il fatto che Mastrini non sia riuscito a trovare il modo di coinvolgere l’Unione dei Comuni della Lunigiana, che sarebbe stata la sede naturale per sviluppare un progetto comune per il territorio. Si è scelto invece un modello in cui il ruolo dei privati è molto forte, favorendo logiche di mercato, piuttosto che un progetto pensato per il nostro territorio.

Per questo abbiamo votato contro in consiglio comunale e riteniamo importante informare i cittadini sulla scelta e sulla mancata opportunità di costruire una comunità energetica davvero lunigianese.