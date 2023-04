Società della salute in stand-by Tre pareri legali per la votazione ma il nuovo presidente non si fa

Sono addirittura tre i pareri rilasciati dall’avvocatura generale e consortile Asl alla Società della Salute Lunigiana, e già acquisiti in copia da alcuni sindaci, riguardo alle modalità di voto per la nomina dei vertici della stessa Sds. Pareri che dovrebbero, a questo punto, essere dirimenti rispetto allo stallo in cui versa la Sds per il mancato accordo fra i sindaci sulla nomina del presidente, vicepresidente e membro della nuova giunta esecutiva. La giunta ora è dunque presieduta da Riccardo Varese, vicesindaco di Podenzana, e composta dai primi cittadini Filippo Bellesi di Villafranca (vicepresidente) e di Fosdinovo Camilla Bianchi. L’organismo, da statuto, dura in carica cinque anni e la scadenza naturale sarebbe al 202,: ma la disponibilità al rinnovo data da Varese, che ricopre il ruolo da ormai 19 anni come vicesindaco, ha aperto la possibilità di voto anticipato.

L’opportunità di un avvicendamento è andata però a schiantarsi, almeno per ora, contro l’assenza di unanimità nella scelta dei successori. La nomina a presidente del sindaco Roberto Valettini, che appariva pacifica, si è scontrata a sorpresa con quella della sindaca di Filattiera Annalisa Folloni che ha trovato il sostegno dei sindaci del centro destra: Jacopo Ferri, Filippo Bellesi, Renzo Martelloni, Riccardo Ballerini, con l’unica eccezione di Matteo Mastrini che sostiene che il centro destra debba esprimere un proprio candidato. Senza unanimità, non si può determinare il nuovo assetto. Si potrebbe votare anticipatamente per la disponibilità data da Varese, dunque, ma quello che manca per andare a votare, visto che non c’è unanimità, è un Regolamento attuativo che disciplini l’ipotesi di elezioni anticipate.

Nello scontro emerso in maniera forte durante assemblea del 6 marzo, i sindaci del centro destra hanno avanzato la richiesta di un atto regolatorio che favorisca il voto per teste anziché per quote, secondo il principio che ogni Ccomune deve valere uno, soprattutto in materia socio-sanitaria. Con ciò, il voto di un piccolo comune come Filattiera potrebbe pesare sulle votazioni quanto quello di uno più grande come Aulla. Ma tutte le società consortili poggiano il loro status giuridico su una partecipazione per quote commisurata al numero di abitanti di ciascun ente socio. Sul punto, si sono dunque espressi i legali di Asl e dall’ultima assemblea di inizio marzo si sono susseguiti ben tre pareri: della Direzione Affari Generali di Asl, dell’Avvocatura della Società della Salute e dell’Avvocatura della Direzione aziendale Asl. I tre pareri sono unanimi: tutti fanno riferimento al criterio di voto per quote su cui, appunto e peraltro, poggia la composizione e tutto il funzionamento della SdS.

A questo punto all’ordine del giorno della prossima assemblea dei soci dovrebbe esserci la presa d’atto dei pareri con loro acquisizione propedeutica alla stesura del nuovo regolamento di funzionamento degli organi. Ma, verosimilmente ci sarà molto da discutere e, a suon di rinvii, si potrebbe arrivare alla scadenza naturale del mandato di Varese demandando al prossimo anno il rinnovo della giunta. Rinnovo che, proprio in forza dei pareri espressi da Asl, dovrebbe avvenire con voto per quote e non per teste. Allo stato, i numeri darebbero quindi ragione a Roberto Valettini. Raggiunti telefonicamente, i protagonisti di questa vicenda, Valettini e Folloni, non hanno rilasciato dichiarazioni.

Michela Carlotti