Socialisti a confronto sul futuro

Grande partecipazione all’incontro che si è svolto nella sala della Resistenza organizzato dai Socialisti. "La sconfitta del 25 settembre di tutta la sinistra non è stato solo un atto di sfiducia e di disapprovazione da parte degli elettori ma anche il punto più basso nel numero di voti riscossi dalla sinistra a partire dal 1924. È un risultato negativo e una tendenza in atto anche in Europa, che devono essere approfonditi ed elaborati da tutte le forze che si richiamano ad una sinistra laica, progressista e riformista che devono avere la capacità di andare oltre il “movimentismo” per offrire ai cittadini non risposte su singoli temi ma una proposta complessiva, un progetto di società moderna, capace di rispondere ai bisogni ma anche di offrire prospettive". Su questi temi e sulla necessità di ripartire con proposte concrete e credibili nel campo della sanità, delle infrastrutture e della giustizia, si sono confrontati i socialisti che hanno organizzato l’evento assieme all’Associazione socialista liberale.

"Il Psi è stato protagonista di grandi riforme del novecento, dal divorzio alla sanità, alla casa al piano nazionale dei alla riforma della scuola, dall’approvazione dello statuto dei lavoratori alle leggi sulla giustizia – ha detto Riccardo Nencini - dobbiamo essere avventurosi e intraprendenti, capaci di leggere il cambiamento senza rifiutarlo come i braccianti del primo novecento che distruggevano le trebbiatrici perché toglievano lavoro a chi lavorava nei campi, ma elaborando risposte politiche moderne seriamente riformatrici del presente che partano dalla nostra cultura e dal confronto con i bisogni e i problemi emergenti come l’intelligenza artificiale o l’emergenza ambientale. Nel nostro futuro non c’è una visione del Psi inteso come costola ai margini del Pd. Resta aperta una “questione Psi” che non può essere affidata a letture parziali e che deve essere affrontata da un partito capace di dialogare e confrontarsi apertamente con le forze intermedie considerato che dal Pd e dalla sinistra radicale non vengono segnali di aperture significative al confronto".

È un processo di ritorno al confronto "che non spaventa i socialisti, semmai li propone come forza aperta al cambiamento – ha detto Angelo Zubbani concludendo gli interventi – e il nostro impegno, tanto a livello nazionale e regionale come sui territori per rispondere alle necessità delle persone senza trasformare la politica in una attività che le insegue o le asseconda solo per cavalcare il consenso".