Soci avis comunale. Si vota il direttivo

Si terrà domani l’assemblea annuale dei soci dell’Avis comunale di Fivizzano, in prima convocazione alle 9 ed in seconda convocazione alle 10. "Quest’anno, le elezioni sono relative al mandato per il consiglio direttivo 2025/2028- specifica una nota della presidenza Avis- e tutto si svolgerà nella Sala Beppino Simonell in piazza De Gasperi,13 a Fivizzano. Il presidente ed i componenti del consiglio direttivo ringraziano tutte le donatrici ed i donatori per le molte donazioni di sangue e plasma fatte nel 2024. Informiamo intanto che continua la carenza di sangue del tipo A-; anche altri gruppi sono fragili, pertanto non possiamo abbassare la guardia. Per informazioni, sia relative alla prossima assemblea che per prenotare le donazioni, siamo a completa disposizione sui numeri: 329 5331448-329 4212688

Roberto Oligeri