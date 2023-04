Soccorso cave e urgenze L’allarme degli infermieri

di Daniele Rosi

Migliorare la logistica per il supporto sanitario e rendere i soccorsi rapidi. L’appello è stato lanciato nella commissione salute presieduta da Guido Bianchini, dal presidente provinciale Luca Fialdini e dal consigliere Simone Mosti dell’Ordine professioni infermieristiche. Fialdini e Mosti, dopo una panoramica dei dati sul progressivo invecchiamento della popolazione che riguardano anche il nostro Comune, hanno spiegato le difficoltà del servizio di emergenza-urgenza.

"Molti cittadini non hanno più le risorse per accedere alle cure – ha spiegato il presidente Luca Fialdini, ora nel reparto terapia intensiva adulti all’Opa –. La popolazione sta invecchiando: un fenomeno in crescita è la telefonata degli anziani soli che hanno bisogno compagnia. L’emergenza sanitaria del Covid ha creato risorse, ma non si potrà pensare a un potenziamento se prima non si valorizza la rete territoriale". Tra i temi illustrati in commissione, anche l’uso del Monoblocco, su cui il presidente Opi ha fornito la sua idea per migliorare l’operatività. "Si tratta di una struttura da valorizzare ma che deve avere servizi diversi rispetto al Noa – sottolinea Fialdini – e con professionisti che girino a rotazione, come prevede una apposita delibera, all’interno di queste strutture per formarsi e mantenersi aggiornati, condividendo le competenze". Nell’ottica di una riorganizzazione del servizio di emergenza e urgenza, che vede gli infermieri protagonisti sui mezzi di soccorso, sono stati poi forniti alcuni suggerimenti alla commissione. Pochi giorni fa la riorganizzazione del 118, che permetterà di avere un’automedica con medico e infermiere a Massa, un’automedica con medico e infermiere a Carrara, e un’ambulanza con personale infermieristico a Carrara, a cui aggiungere cinque ambulanze tra Massa e Carrara con soccorritori di livello avanzato delle associazioni di volontariato. "L’automedica di Carrara è posizionata male – spiega Simone Mosti - perché è nel centro storico, e si perdono cinque minuti per il traffico. La maggior parte delle chiamate avviene dalla zona della Fabbrica al mare, e il suo parcheggio nel centro storico è un danno sia per chi vive a monte che per chi vive a valle, perché si perdono minuti". Logistica da migliorare anche per il soccorso cave, a causa soprattutto di una certa frammentarietà del servizio, a causa del personale infermieristico suddiviso in più punti. "Bisognerebbe concentrate tutta l’assistenza in un punto – ha aggiunto Mosti – e usarela struttura di Tarnone perché ci sono grandi spazi, oppure fare qualcosa di nuovo su Fantiscritti con un ambulatorio certificato a norma".