Soccorso Alpino di Massa salva tre escursionisti

Portati in salvo tre escursionisti dal soccorso alpino di Massa. I tecnici sono intervenuti domenica scorsa nella zona del picco di Navola in provincia di Massa Carrara. I tre , originari di Lucca, mentre stavano scendendo hanno perso il sentiero durante il rientro al Biforco e si sono bloccati in una zona impervia caratterizzata da tracce di sentiero e tagli di cava. Per raggiungerli si sono rese necessarie delle calate all’interno del canalone, che poi è stato risalito per uscire sul versante opposto dove si trovano i ragazzi. I tecnici hanno provveduto a raggiungerli e, dopo averli messi in sicurezza, li hanno calati all’interno del canalone per poi farli risalire tramite corde fisse. Gli escursionisti che non erano attrezzati per affrontare la notte, sono stati riportati su sentiero e riaccompagnati a valle. "Si ricorda ancora una volta l’importanza della pila frontale - specifica il Sast -, che va sempre tenuta nello zaino".