“Smog”, l’ultimo brano del cantante lunigianese Nikki Costa

di Roberto Oligeri

A distanza di due anni dall’ultimo singolo del giovane cantante Nikki Costa, è uscito su tutte le piattaforme digitali il brano “SMOG”. L’artista lunigianese per tre anni è arrivato alla finale nazionale “Area Sanremo”, concorso che permette ai migliori giovani talenti italiani di solcare il palco dell’Ariston. Nikki Costa, residente a Gragnola, è molto attivo in concorsi canori locali e non: il 1° dicembre dello scorso anno , partecipa al “Premio Lunezia Story”, un concerto di beneficenza per l’associazione “Amici di Elsa”, accompagnato al pianoforte da Mariella Nava con il brano “Gli Anni” degli 883.

"A settembre parteciperò alla 73ª edizione di “Buon Compleanno Mimì”, organizzata dall’associazione Minuetto, in ricordo della scomparsa cantante Mia Martini che si terrà al Teatro Manzoni di Milano" racconta Nikki. Il brano scritto per l’artista da Andrea Secci e musicato da Giulio Iatti dello Studio “Purpol” avrebbe dovuto essere presentato all’Edizione 2022 di “Area Sanremo”, ma a causa della scelta di inserire come limite d’età 30 anni da parte della direzione artistica sanremese, Nikki Costa non ha più potuto partecipare alla competizione. Dall’11 gennaio il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre il videoclip ufficiale girato tra Torino e Lido di Camaiore da Elia di R.H.K. Studio è il mese scorso. Durante le riprese era presente anche la vocal-coach del cantante Sabrina Ceccarelli con il marito Vincent Masini, presidente della scuola di canto “Musica Mia”.

“SMOG” è una canzone che parla d’amore, di emozioni, di perdite e dubbi e afferma che tutti siamo fumo. L’unica cosa che rimane al protagonista è abbandonarsi alla musica scrivendo canzoni. "Perchè l’amore -conclude Nikki Costa - non ha limiti, non conosce condizionali, nè tempi, nè congiuntivi"