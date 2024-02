"Situazione sotto controllo"

Sono stati due giorni di lavoro intenso per i tecnici del Consorzio di Bonifica Toscana Nord i cui impianti sono rimasti attivi soprattutto nella zona della costa per ridurre l’impatto delle piogge intense. Sotto controllo la situazione in Lunigiana. "Alcune segnalazioni soprattutto sul reticolo minore – dice il presidente, Ismaele Ridolfi – andato un po’ in sofferenza per alcune situazioni puntuali ma nulla che abbia compromesso la gestione. Le idrovore in Lunigiana non sono entrate in funzione: il livello del Magra è rimasto sotto controllo. Il territorio è stato tenuto sotto osservazione dalle nostre squadre tecniche per tutta la durata dell’allerta. Abbiamo mantenuto un monitoraggio costante – sottolinea – sia sui principali fiumi e torrenti sia sul reticolo minore. Criticità ridotte al minimo, nonostante le importanti precipitazioni che hanno riempito i corsi d’acqua: il deflusso è stato abbastanza regolare. Il pronto intervento dei tecnici e l’attivazione degli impianti hanno permesso di rimanere nei livelli di guardia: le idrovore a pieno regime hanno pompato l’acqua nelle fasi critiche".