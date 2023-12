Sit in itinerante contro la nuova. Casa della salute

Oggi, alle 17, la Consulta popolare per la sanità scende in piazza a Massa con un presidio itinerante di protesta per le vie del centro "per dire no alla costruzione del nuovo distretto sanitario da 20 milioni di euro a ridosso dei binari della stazione di Massa e per dire no alla chiusura dei distretti sanitari di via Bassa Tambura e delle Villette". L’appuntamento è in piazza Garibaldi. "Vogliamo – afferma la Consulta – che i 20 milioni di euro vengano spesi per adeguare e riaprire il bellissimo ex ospedale di Massa a nuovo ospedale di comunità e per migliorare e potenziare i servizi sanitari e le strutture dei distretti delle Villette e di via Bassa Tambura. Fermiamo questa speculazione".