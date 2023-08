’Sistema accoglienza integrata’ dei Comuni di Carrara e Montignoso

Buone notizie sul fronte dell’accoglienza con Carrara che si farà capofila , insieme al Comune di Montignoso, dell’attivazione del servizio Sai, il Sistema di accoglienza integrazione per realizzare progetti mirati. È solo una delle novità emerse durante il consiglio territoriale sull’immigrazione che si è svolto nei giorni scorsi in prefettura, e che si stanno attivando in Provincia per far fronte all’aumento di minori non accompagnati sbarcati dalle navi delle Ong, ma anche di vittime della tratta e di sfruttamenti. Tra le proposte più pratiche c’è senza dubbio quella lanciata da Giulia Severi, la responsabile di Casa Betania: creare un elenco di mediatori e delle lingue che parlano.

"Non esiste un albo dei mediatori – spiega Severi – e spesso si dice che non ce ne sono. Per questo è necessario essere più elastici nel chiedere le certificazioni anche perché sono una ventina di anni che la Regione non ne fa più, e i mediatori sono costretti a pagarseli attraverso le agenzie formative. Per questo ho proposto di far valere l’esperienza nei bandi pubblici. Ma ho anche proposto di inserire nei vari siti delle associazioni le lingue che garantiscono". Per quanto riguarda la marcia per la pace organizzata da varie associazioni, e a cui hanno partecipato anche alcuni minori non accompagnati residenti in una struttura di Massa, la responsabile dell’Accademia apuana della pace, Antonella Cappè si è detta soddisfatta.

"Nonostante il caldo hanno partecipato molte persone – dice Cappè –, una manifestazione colorata e molto sentita. Purtroppo ad oggi non si vedono spiragli per la fine della guerra in Ucraina, ma abbiamo manifestato anche per le terre martoriate dagli interessi, come per esempio il Niger dove c’è una guerra alle risorse tra vecchi e nuovi colonialisti e nuove forze come Russia e Cina. Il prossimo appuntamento è per la grande manifestazione che si svolgerà il 7 settembre a Roma in difesa della Costituzione, in particolare dell’articolo 11 ‘l’Italia ripudia la guerra’".

Alessandra Poggi