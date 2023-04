Sinergie per Partaccia Nasce il Polo turistico Al lavoro insieme bagni e campeggi

di Laura Sacchetti

Un ‘Polo Turistico Apuano’ nato per dare maggiori stimoli e più tutele alla Partaccia. Raggruppa i “Bagni riuniti Partaccia” e i “Campeggi riuniti Partaccia” con l’obiettivo di avviare un processo attivo con tutti gli enti e le associazioni già presenti sul territorio per lo sviluppo e la gestione di campeggi, parchi vacanza, ostelli, case per ferie e, in generale, le attività extra alberghiere, balneari, commerciali, sportive, ricettive. Tra gli scopi quello di promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del comprensorio, basata su rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile, rilanciare il territorio sul mercato turistico nazionale ed europeo.

La Partaccia ha un’importanza strategica per l’intero comparto turistico massese, è tra le aree campeggio più grandi e importanti a livello europeo. Negli ultimi anni però ha vissuto in una paralisi dell’intero sistema amministrativo e di governance. Le problematiche sono molte. Nonostante la Partaccia faccia la parte del leone, turisticamente parlando, a livello di indotto per il territorio vive un generico abbandono. Servono interventi per riqualificare l’intero quartiere, renderlo più vivibile anche per i residenti che d’estate sopportano un carico di presenze che in media arriva a 18mila. Chi amministrerà la città i prossimi cinque anni dovrà occuparsi di tutelare le spiagge, motore funzionale alla zona) ma anche di un riordino qualitativo della zona, con nuova viabilità, più parcheggi, riqualificazione del mercatino, un’occhio vigile sui lavori del porto di Marina di Carrara, il ripristino del bancomat stato tolto ma di cui residenti e turisti da tempo chiedono l’installazione, di potenziare la depurazione delle acque e quindi la balneabilità. Una lunga lista di cose da fare in Partaccia, che, anche se può spaventare, trova però aziende attive con cui poter avviare una proficua collaborazione.

Il Polo Turistico Apuano a breve eleggerà il suo presidente, mentre a guidare l’associazione ‘Bagni riuniti Partaccia’ è Laura Venturini del bagno Giovanni, e presidente dei ‘Campeggi riuniti’ è Andrea Genovese del campeggio Partaccia 1. "Le associazione vogliono dare voce – ha detto Andrea Genovese – ai principali attori del settore turistico della provincia. Il Polo darà una maggiore espressione al contesto turistico della Partaccia e metterà in campo una forte collaborazione in termini di visione e condivisione per una strategia funzionale ad un turismo a 360 gradi". "L’associazione degli stabilimenti balneari della Partaccia – spiega Laura Venturini – ha lo scopo di mantenere e migliorare l’offerta turistica già presente sul litorale, sfruttando l’esperienza e la conoscenza del territorio degli operatori stessi". Obiettivo dell’associazione è la creazione di una governance che, nel pieno rispetto del sistema di competenze istituzionali, possa permettere un migliore coordinamento strategico tra amministrazioni, Regioni, Enti locali e imprese.