"Sinergie per il turismo su promozione e servizi"

"Il Tourism Digital Hub (TDH) è un’opportunità importantissima che non possiamo perdere" secondo il presidente di Cna Toscana Luca Tonini. Lo ha detto al convegno sul tema che si è svolto durante la fiera ‘Tirreno CT- Balnearia’ a Marina di Carrara, al quale sono intervenuti anche i presidenti nazionale CNA Turismo e Commercio Marco Misischia, provinciale Lorenzo Marchetti, regionale Elisabetta Norfini, l’assessore di Massa Giorgia Garau, il presidente del Centro Guide turismo e Cna professioni Enzo Cusumano, Francesco Bola della Cooperativa Sigeric e Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di Cna Turismo e Commercio. "Il TDH – ha detto Tonini – è nato grazie ad un investimento di 114 milioni di euro del Pnrr che ha portato alla creazione della piattaforma Italia.it, gestita da Enit dove si potranno mettere in rete tutte le offerte, le richieste e le opportunità del mondo del turismo. Ci auguriamo che questa piattaforma possa aiutare anche a gestire i flussi turistici dei prossimi anni, che prevediamo in aumento, permettendo una migliore qualità della vita anche a chi in quei luoghi ci vive".

La necessità di fare rete per creare nuove esperienze per i turisti è confermata anche da Elisabetta Norfini: "Quello che stiamo già facendo come Raggruppamento d’Interesse per le nostre 4000 imprese iscritte in Toscana – ha spiegato – è di creare una serie di relazioni fra le varie attitudini e competenze che fanno capo al turismo, per creare esperienze innovative". Un grande rilievo rivestono le Guide Turistiche e Ambientali. "In Toscana abbiamo tantissimi tipi di turismo" ha sottolineato Enzo Cusumano che ha sostenuto l’importanza della collaborazione tra operatori turistici e amministrazioni locali, dal punto di vista della promozione, ma non solo. "Dobbiamo anche lavorare insieme sul fronte delle infrastrutture, strade, ferrovie e tutto ciò che permette una maggiore fruizione dei luoghi – ha aggiunto – perché i territori ne hanno bisogno, per sviluppare ogni forma di turismo". Gino Angelo Lattanzi, referente per le relazioni Istituzionali e per Cna Commercio e Turismo Massa-Carrara, ha evidenziato la positività e l’importanza del recente protocollo di area vasta siglato tra i Sindaci degli ambiti turistici di La Spezia, Lunigiana e Costa Apuana, da sempre auspicato dall’associazione, che supera i confini regionali e provinciali per una sinergia volta ad un migliore sviluppo del turismo in questi territori.