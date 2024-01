"Sinergia tra Emilia e Toscana per valorizzare la via Vandelli"

La via Vandelli sta prendendo sempre più ‘piede’ fra gli escursionisti di tutta Italia: una storica strada che permette di partire dalle valli dell’Emilia Romagna e raggiungere poi la costa apuana e il mare, attraversando i crinali più alti delle Alpi Apuane, con la spettacolare ‘finestra Vandelli’ che, più o meno dal rifugio Nello Conti, apre lo sguardo su panorami mozzafiato. Ha avuto un prezioso riconoscimento dal Fai dalla campagna ‘I luoghi del cuore’ e ci punta molto l’Emilia Romagna mentre in Toscana è ben lontana dalle attenzione delle istituzioni, in particolare della Regione. Ora il consigliere regionale del Pd, Mario Puppa, ha deciso di portare all’attenzione di giunta e consiglio regionale "la via Vandelli e le sue grandi potenzialità di sviluppo turistico" con un’interrogazione al presidente Eugenio Giani.

Lo scopo è "sapere se intenda valutare la situazione in atto e porre in essere, anche di concerto con la Regione Emilia Romagna in un’ottica di interesse interregionale, tutte le iniziative necessarie a rafforzare la conoscenza, la fruibilità e la percorribilità del percorso escursionistico denominato ‘Via Vandelli’, anche in un’ottica di valorizzazione culturale ed economica, oltreché di coesione sociale di quelle aree interne che, sebbene inserite in contesti ambientali e paesaggistici di notevole pregio, non sempre riescono ad intercettare i flussi turistici". L’antica strada oggi è un percorso escursionistico di 171 chilometri, da Modena a Massa, attraversa in parte anche la Garfagnana, passando per due regioni e, in Toscana, nelle province di Lucca e Massa Carrara. "La Via Vandelli sul versante emiliano da tempo risulta oggetto di una serie di iniziative messe in atto da pubbliche amministrazioni e volte alla valorizzazione del percorso, a cominciare dall’installazione di un’efficace cartellonistica, supporto molto meno diffuso nel nostro territorio" conclude Puppa, che ritiene "utile e importante raccordarsi con la Regione e i Comuni emiliani per iniziative di valorizzazione e fruibilità".