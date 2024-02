Sinergia per gli alunni. A scuola triplicano le discipline sportive con Coni e Federazioni

Il Coni e gli organismi di riferimento uniti per la promozione dello sport nelle scuole. Grazie al referente del Ministero dell’Istruzione per l’Ufficio provinciale scolastico, Vincenzo Genovese, al coordinamento del Coni provinciale con i professori Pablo Ausili e Alda Mannini, unito alla grande disponibilità delle federazioni, degli enti di promozione e delle discipline associate, sarà avviato dal prossimo anno scolastico un progetto sportivo che coinvolgerà le quarte e le quinte della primaria. Il progetto riprende lo storico ‘Il bambino sceglie lo sport’ diventato poi nel tempo ‘Giocosport’. Con una formula adattata e più snella, la proposta è ripensata con le stesse finalità.

Ogni classe conoscerà fino a tre discipline sportive e saranno i docenti di scienze motorie a coordinare gli interventi dei tecnici, impegnati a far conoscere la loro disciplina. Il progetto è realizzato da un’azione di volontariato sportivo con il coinvolgimento degli istituti scolastici di Carrara e Montignoso, quasi tutti quelli di Massa e alcuni in Lunigiana.

La volontà è di valorizzare, a partire dal prossimo anno scolastico, l’intervento delle federazioni che con le loro associazioni sportive dilettantistiche daranno voce al progetto. "Massa Carrara ha una tradizione sportivo-scolastica di eccellenza – commentano dal Coni - se pensiamo a quante risorse economiche le amministrazioni dagli anni novanta hanno impegnato per sopperire alla mancanza del docente di motoria nella primaria. L’avvio di questa importante avventura ha trovato nelle federazioni i migliori alleati, mettendo a disposizione i tecnici sportivi per svolgere lo sport a scuola e arricchire la proposta formativa degli alunni. I tecnici sportivi, nel tempo verranno sostituiti con i neo laureati in scienze motorie, creando una grande opportunità formativa e lavorativa a circa novanta persone per ogni anno scolastico".

La Delegazione provinciale del Coni, presideduta da Vittorio Cucurnia, ringrazia inoltre tutte le Federazioni che stanno prendendo parte al progetto: atletica leggera, basket, pallavolo, equitazione, ginnastica, danza sportiva, football flag, pesca sportiva, tennis tavolo, rugby, tennis, triathlon, pallamano, karate, judo, ju jitzu, comitato regionale scacchi, baseball e pattinaggio. Il 22 febbraio il Coni di Massa Carrara sarà inoltre presente con un convegno sullo sport, per l’orientamento delle quinte, ospite del liceo ‘Marconi’ di Carrara.