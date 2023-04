Sinergia con Asl e Comuni "Vicini ai soggetti fragili"

Quella di Odv Afaph è

una realtà che si conferma

nel territorio apuano. Si tratta

di un’associazione apartitica, aperta a tutti e senza distinzione alcuna che intende promuovere, attraverso lo sport e non solo,

un generale miglioramento della qualità di vita di ogni individuo. Molti gli impegni di cui il sodalizio si fa carico da tanti anni sia in ambito sociale, sportivo, ludico, ricreativo che culturale. Attraverso molteplici iniziative, opera al fine

di coinvolgere persone

sia diversamente abili che normodotate, in esperienze

di integrazione finalizzate

a favorire l’inserimento

della persona soggetta

a una disabilità.

"In sinergia con la Asl – ha dichiarato la portavoce, Maria Carso - e con i Comuni della provincia di Massa Carrara

sono stati portati avanti

progetti dedicati al sociale

e all’abbattimento delle barriere architettoniche. In un’ottica

di continuità ci siamo proposti

di promuovere opportunità

nel territorio, sia direttamente rivolte alle persone con disabilità che trasversalmente alle loro famiglie. All’interno della nostra organizzazione - ha ribadito -

è possibile creare percorsi individualizzati come inserimenti lavorativi, stage, reintegrazione nel mondo del lavoro e progetti personalizzati per quelle disabilità intellettive in grado

di essere un aiuto e un supporto verso soggetti più fragili".

La Odv Afaph porta avanti

il progetto intitolato ’muoversi liberamente’. Si tratta

di un servizio di natura socio-assistenziale pensato

per consentire a persone

in situazioni di fragilità, prive

di una rete familiare di supporto eo non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici.

Il servizio trasporti può essere svolto in base alle esigenze personali e il team è pronto

ad accogliere e a supportare ognuno. Il sodalizio nel corso degli anni, mediante lo sport

e grazie agli enti di promozione sportiva, sta portando avanti attività agonistica in vari settori come: atletica leggera, ciclismo, bowling, karate, ginnastica aerea, tiro con l’arco, nuoto, boxe etc. e partecipata a gare sportive organizzate

e coordinate da Special Olympics (una delle più grandi organizzazioni sportive

per le persone con disabilità intellettiva).

V.B.