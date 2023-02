"Sindaco e bilancio, le comiche finali"

"Siamo davvero alle comiche finali. Il sindaco convoca un’incomprensibile conferenza stampa per dire che non si dimette nonostante ormai viva da isolato in un costante soliloquio e, nell’occasione, annuncia che il bilancio è pronto, il Pnrr va a gonfie e vele. Ma cosa succede?". Se lo chiedono i tre consiglieri comunali del Pd Alessandro Volpi, Gabriele Carioli e Stefano Alberti. "Nella stessa conferenza – continuano in una nota – l’assessore al bilancio Baratta, proprio quello che dovrebbe portare il bilancio in consiglio e prima ancora in commissione per illustrarlo ai consiglieri, e alla città, si dimette per tornare al lavoro, tre mesi prima della scadenza del mandato! Sembra una filastrocca: il bilancio c’è, ma non c’è l’assessore al bilancio, il quale, peraltro, mettendo in fila numeri scombinati, torna sulla litania di ‘quelli di prima’ . Se non fosse una tragedia, sarebbe una farsa".