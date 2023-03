Sindacato in agitazione "Il Comune crea precari"

MASSA

Sindacato in agitazione per il destino dei lavoratori: cambia l’appalto dell’ufficio Statistica del Comune e con esso anche il contratto di lavoro. È la Cgil funzione pubblica a gettare una luce sul caso. "Cestinate le sicurezze di una vita delle lavoratrici che non si vedono applicare il contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, ma la forma della collaborazione continuata. Parliamo del cambio di gestione del servizio di supporto specialistico in materia di rilevazione statistica del Comune, gestito fino al 13 marzo da una società cooperativa che impiegava due lavoratrici a cui applicava il Ccnl delle cooperative sociali, affidato, dalla metà di marzo, ad una Srl che fin dalla formulazione dell’offerta ha evidenziato l’intenzione di utilizzare la forma della collaborazione continuata e collaborativa per il personale dell’operatore uscente. Il capitolato speciale di appalto, stilato dal Comune, prevede che l’appaltatore debba garantire “trattandosi di servizio affidato in precedenza , il mantenimento dei rapporti di lavoro degli addetti regolarmente impiegati dal soggetto cessante nel servizio oggetto del presente capitolato” e debba garantire “ai medesimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle in essere, nel rispetto del Ccnl di riferimento”. Quindi da ciò si deduce che le dipendenti dovevano essere assunte con contratti di tipo subordinato ed invece no, non solo non si vedono applicare il contratto, ma addirittura non hanno neppure un rapporto di lavoro subordinato con tutte le conseguenze che ne derivano in materia di tutele e diritti. Un cambio di appalto che genera precarietà"

"Troviamo grave che un’amministrazione – proseguono – abbia deciso di calcolare il costo del servizio sui contratti di chi lavora considerato che affidare il servizio a questa Srl ha comportato un’economia di 13mila euro, ma ancora più grave è che una amministrazione abbia deciso di disattendere un Capitolato di appalto, che lei stessa aveva scritto". Il sindacato incalza: "Nei capitolati di appalto si possono scrivere riferimenti normativi e poi non applicarli? Gli altri operatori che hanno partecipato al bando erano a conoscenza di questa libertà di applicazione concreta delle norme? La Pubblica amministrazione dovrebbe capire che dietro ai dipendenti ci sono persone in carne ed ossa che hanno diritto ad un lavoro sicuro".