Sindacati uniti per il Primo Maggio

Torna il 1 maggio operaio con la manifestazione congiunta delle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, che danno appuntamento a lavoratori e politici domani, alle 9,30, in piazza Garibaldi a Massa e in seconda battuta al Teatro Guglielmi. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione a livello governativo ma anche locale, con interventi sull’urgenza delle bonifiche in zona industriale per rilanciare il lavoro, per parlare di sicurezza nelle cave e della necessità di politiche capaci di riequilibrare la ricchezza del territorio. La manifestazione congiunta si ispira alla Costituzione, in occasione del suo 75° anno di nascita. L’appuntamento è aperto a tutti, in particolare ai candidati a sindaco del Comune di Massa, chiamati a raccolta per ascoltare il punto di vista dei sindacati sulle politiche del lavoro, della sicurezza, della salute e contro il precariato. Il corteo sarà guidato dal segretario generale della Cgil, Nicola Del Vecchio, dal segretario confederale Cisl Toscana Nord Andrea Figaia e da Franco Borghini, segretario della Uil Massa Carrara.