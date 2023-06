Sindaca sconvolta: "Mai ricevuto segnalazioni"

E’ sconvolta la sindaca di Arcola Monica Paganini, preoccupata per le condizioni dell’operaio rimasto coinvolto nella caduta di un ramo nel parco comunale Polivalente di Arcola, in costante contatto con l’ospedale San Martino dove l’uomo è stato sottoposto a un intervento. C’è incredulità per quanto accaduto. Solo la perizia dell’agronoma incaricata dal Comune di Arcola di valutare le condizioni dell’albero da cui si è distaccato all’improvviso il ramo, darà informazioni più precise sullo stato di salute del pino che non presenta alcun segnale evidente di malattia o sofferenza.

"Nessuna segnalazione in merito – ha confermato Paganini – e dai sopralluoghi non è mai emersa una situazione per cui ci si dovesse preoccupare della vegetazione del parco, e questo rende tutto ancora più inspiegabile". Un pomeriggio oltretutto caldo, temperature secche da giorni, assenza di vento, e allora perché il ramo si è distaccato? "Non riesco a formulare nessuna ipotesi – ha detto la sindaca – . Vedremo la perizia perché è importante capire come possa essere accaduto". Il parco polivalente è quotidianamente frequentato da molte persone, è lo spazio verde dove sono cresciute generazioni di arcolani, limitrofo al centro commerciale naturale e frequentato da bambini soprattutto, da ieri per l’accaduto è chiuso l’accesso per consentire di capire le dinamiche. Poiché è il più importante spazio ricreativo di Arcola, è dotato anche di un campo da basket, spesso visionato e dove il Comune continuamente interviene se ci sono disfunzioni. Poco tempo fa, per fare un esempio, è stato tolto un canestro che era stato vandalizzato proprio per non creare una situazione di pericoloso.