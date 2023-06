"Sindaca, perchè i lavori nella caserma sono fermi?"

Ancora ritardi per i lavori di ristrutturazione della caserma dei carabinieri. E ora la minoranza consiliare interviene. Ma spieghiamo la storia. Da tempo la caserma nel centro storico di Fosdinovo è oggetto di lavori di consolidamento e ristrutturazione; opere che dovevano finire già lo scorso gennaio. Invece recentemente, sulla recinzione del cantiere, ha fatto la sua apparizione un cartello che avvisa che il cantiere è chiuso. "Il problema è che non viene data alcuna spiegazione - afferma Guido Dazzi consigliere di “Fosdinovo in Movimento“ - non se ne conoscono i motivi e il protrarsi dell’occupazione, da parte del cantiere, di Piazza Matteotti, ne impedisce l’uso ed è d’ostacolo allo svolgimento degli eventi organizzati dalle associazioni, riducendo gli spazi riservati a scopo sociale e ludico agli abitanti, già in difficoltà per l’abbattimento della casetta a Fosso. Inoltre sempre in conseguenza di questi lavori, già da molte settimane è interdetto l’accesso alla Biblioteca Civica, tant’è che lo stesso consiglio comunale del 11 maggio scorso, si è svolto presso la Torre del Castello,con l’impossibilità di parteciparvi on line. La chiusura del cantiere rischia di determinare, oltre al blocco dei lavori della caserma, la non utilizzabilità della biblioteca ancotra per diverso tempo. Chiedo alla sindaca di conoscere perchè il cantiere è chiuso e quando riprenderanno i lavori".

Roberto Oligeri