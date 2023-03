Sindaca “fuori dal Comune” "Manca un presidio sul territorio" E Serena Arrighi si mette in ascolto

di Daniele Rosi

La sindaca esce dal “palazzo” e incontra i cittadini. Serena Arrighi, dopo quasi un anno di amministrazione, lancia una campagna di ascolto. con i cittadini e per i cittadini. ‘Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’ è il titolo dell’iniziativa che partirà la prossima settimana, un tour che muove il primo passo dell’ex scuola di Castelpoggio dove dà appuntamento si suoi concittadini per mercoledì 15 alle 17. A questo primo incontro ne seguiranno poi altri che, nelle intenzioni della sindaca, dovranno essere distribuiti in due al mese. L’obiettivo? E’ quello di comporre un quadro della situazione del territorio il più esaustivo possibile e, dal confronto con i cittadini, ricavare alcune osservazioni e pensieri per il miglioramento della città e su quelle che sono le necessità ritenute prioritarie dagli abitanti.

Incontri a rotazione in tutti i paesi e quartieri ha spiegato la sindaca Serena Arrighi, che ha sottolineato come gli incontri saranno fatti a rotazione in tutti i paesi e i quartieri. E al suo fianco ci sarà una delegazione di assessori e consiglieri comunali. Un’iniziativa pensata per ridurre la distanza tra il palazzo civico e la città, andando a vedere di persona e ascoltando i bisogni di chi vive e lavora sul territorio dalla loro viva voce. "Inizieremo da Castelpoggio perché i paesi a monte sono per noi molto importanti – ha spiegato la prima cittadina – e perché vogliamo dare un segnale che per questa amministrazione ogni luogo è importante. In paese terremo un’assemblea aperta a tutti, in cui prenderemo nota delle segnalazioni e racconteremo anche quanto è stato fatto per ora. Assessori e consiglieri di maggioranza avranno poi il compito di illustrare cosa verrà fatto per migliorare quanto indicato".

L’iniziativa di ascolto e confronto arriva dall’esigenza dell’amministrazione di tornare ad avere degli organismi sul territorio che siano di prossimità rispetto ai cittadini, come potevano essere le circoscrizioni o i consigli dei cittadini.

"Senza un presidio del territorio importante – ha aggiunto la sindaca Arrighi – sfuggono alcune cose e si possono perdere di vista le priorità. Questo è sicuramente uno dei motivi; inoltre è bene uscire anche dal Comune per potersi confrontare in modo reale con le persone. Ce ne siamo resi conti da diverse segnalazioni di cittadini, recandoci sul posto e vedendo quanto sia importante avere dei presidi locali". Dopo Castelpoggio, la sindaca sarà mercoledì 22 a Marina di Carrara dove, dalle 9, riceverà e lavorerà nella ex circoscrizione di via Genova, per poi spostarsi dalle 17 all’Autorità di sistema portuale per un confronto con i commercianti e i residenti.

Il calendario degli incontri successivi sarà poi pubblicizzato sulle piattaforme di riferimento. Ad aprile sono già in programma appuntamenti ad Avenza e Fossone, mentre a maggio saranno a Bonascola e nel centro storico. "Questa iniziativa non vuole essere a ‘spot’ – ha concluso la sindaca – ma un appuntamento fisso che proporremo a cadenza regolare per due volte ogni mese, e sarà sempre fatto in una sede diversa. Porteremo avanti la cosa fino a che non avremo ridato vita a degli organismi di rappresentanza dal basso come erano le circoscrizioni o i consigli dei cittadini. Ringrazio Nausicaa perché come sempre sarà il braccio organizzativo che ci segue in questo tipo di occasioni".