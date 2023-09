Sin di Massa Carrara, dal Governo sì alla bonifica

Massa Carrara, 27 settembre 2023 – “Rispondendo alla mia interrogazione il governo ha confermato l’impegno dello Stato per realizzare la bonifica del Sin di Massa-Carrara. Nella nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione saranno confermati più di 20 milioni di euro per la realizzazione degli interventi previsti nell’accordo di programma del 2018. Da oltre trent’anni sulla provincia apuana pesa come un macigno la mancata realizzazione delle bonifiche dei siti inquinati ricompresi all’interno dei siti di interesse nazionale e regionale. In questi decenni i danni ambientali - con fonti di inquinamento ancora attive - hanno avuto ripercussioni gravi sulla salute dei cittadini e hanno portato a un pregiudizio pesante sullo sviluppo del territorio e sulla tenuta dell’occupazione. Finalmente siamo al dunque. La risposta da parte del ministro all’Ambiente è stata netta e puntuale.

L’impegno consentirà agli enti preposti di portare a termine la realizzazione degli interventi con modalità e tempistiche che saranno meglio definite nel progetto esecutivo, la cui predisposizione è già stata finanziata e affidata a Sogesid.

A queste risorse si sommano gli 11 milioni di euro ottenuti dall’amministrazione comunale a valere sui fondi Pnnr per la bonifica del sito 'buca degli sforza’. La bonifica del territorio è stato uno dei principali impegni della campagna elettorale che come Lega abbiamo portato avanti sul territorio e dalle parole stiamo velocemente passando ai fatti.

La nostra attenzione rimane sui temi concreti e delicati, come i siti da bonificare. Non cediamo alle sirene dell’ideologia green e della transizione ‘eco-illogica’”. Così il deputato della Lega Andrea Barabotti durante il Question Time al ministro Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.