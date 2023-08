Simone Ortori sale ai vertici di Azione a Carrara Aiuterà il coordinatore comunale Luca Ricci

Simone Ortori (nella foto) è diventato il nuovo responsabile riorganizzazione di Azione per il comune di Carrara. Il compito di Ortori sarà quello di coadiuvare il coordinatore comunale Luca Ricci per l’organizzazione interna e di indirizzo politico del partito. "Sono molto contento che Simone Ortori abbia accettato di aiutarmi a riorganizzare la segreteria comunale di Azione a Carrara – dice Ricci –. Sono convinto che la sua esperienza e le sue capacità possano essere fondamentali sia per Azione che per Carrara".

"In questi ultimi mesi Azione sta crescendo a livello nazionale e locale – aggiunge Simone Ortori –, dimostrando la sua capacità di avere una visione politica pragmatica e concreta. Mi è stato chiesto, dal coordinatore Luca Ricci e dal segretario provinciale Riccardo Pelliccia, di dare una mano alle energie di iscritti e simpatizzanti, mettendole al servizio della città. Inizieremo subito organizzando una serie di incontri tematici con le altre forze politiche locali. Visto il momento delicato che la nostra città sta passando c’è assolutamente bisogno - conclude Simone Ortori - che tutta la politica recuperi il ruolo di guida, con un quadro preciso su tutte le partite aperte e sia in grado di dare un contributo costruttivo per le soluzioni, al di là della propaganda".