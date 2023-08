Simboli negati alla fiaccolata Botta e risposta tra comitato e Lega

Prosegue il botta e risposta tra il comitato ‘Primo soccorso e urgenza Carrara’ e il commissario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, dopo la fiaccolata in difesa del Monoblocco in cui sono spuntate le bandiere della Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia subito contrastate dai Carc. "Nessuno ha messo in atto alcuna campagna d’odio contro simboli di partito – scrive il presidente del comitato Paolo Biagini –. Dispiace per i momenti di tensione. Tuttavia se da un lato condanniamo fermamente qualunque tipo di episodio violento, dall’altra non possiamo accettare le frasi irrispettose nei confronti della nostra presidente vicario. La scelta di non avere nessun simbolo di partito è stata presa in maniera collegiale dall’intero comitato. È stato specificato più volte che nella manifestazione non erano previsti simboli politici poiché l’evento è nato con esclusivo senso civico, e che per raccogliere i cittadini di diverse sensibilità e ideologie sotto l’unica vera bandiera che è quella della difesa del monoblocco e dell’intera sanità pubblica. Anche su consiglio degli uffici preposti alla gestione dell’ordine pubblico, non si sono previsti simboli di partito, e l’utilizzo di bandiere politiche ha contribuito ad esacerbare gli animi di alcuni. Personalmente credo che questo triste episodio non aiuti la causa – conclude –anzi, contribuisca a distogliere il focus dal vero problema". Pieruccini risponde dicendo che nessuna forza politica del centrosinistra ha espresso solidarietà verso gli esponenti del centrodestra bloccati e insultati dai Car sulla scalinata di piazza Gramsci. "Il presidente del comitato ha cercato di proteggere chi ha fomentato l’odio – scrive Pieruccini –. Peraltro è evidente che dopo l’aggressione verbale e fisica contro i tre partiti di governo, nessuna delle forze politiche locali ha espresso la solidarietà a donne e uomini del centrodestra e la condanna degli aggressori, ma soprattutto al sottoscritto che riveste il ruolo di segretario provinciale, e che oltre alle minacce ha ricevuto anche spintoni e sputi. Il Pd si è comportato in maniera inammissibile dal punto di vista politico e umano. Ora serve l’atto politico conseguente, altrimenti si potrebbe scambiare il silenzio per una forma di arroganza e di compiacimento. Gli uomini e le donne del centrodestra che hanno subito questi atti violenti sono mortificati e hanno il diritto a ricevere scuse e solidarietà perché non sono carne da macello".