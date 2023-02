Silvestrini parla di energia

Il primo marzo alle 11 si terrà la seconda video-conferenza del progetto “Lavoro e Ambiente nel terzo millennio” promosso dallo ’Zaccagna’ e coordinato da Riccardo Canesi. La video-conferenza sarà tenuta da Gianni Silvestrini sul tema “Che cosa è l’energia rinnovabile

oggi”. Gianni Silvestrini è uno dei maggiori esperti di energia in Italia. Le conferenze saranno online e aperte a tutte le scuole. Per iscriversi e per avere il link, a scrivere a [email protected] entro lunedì 27 febbraio.