"Silenzio della sindaca sul futuro del Cermec"

"Chiarezza sul nuovo biogestore". A farlo presente è il consigliere di opposizione Cosimo Maria Ferri, il tema è il futuro del Cermec (nella foto). "Dopo la deludente audizione del nuovo amministratore unico di Cermec Lorenzo Porzano, indicato anche dalla sindaca di Carrara Serena Arrighi, che sulle ragioni che hanno portato a questa nomina non ha mai fornito spiegazioni precise, mi preoccupa leggere le argomentazioni del chimico industriale Giuseppe Chiappuella riguardo ai possibili rischi ambientali e sanitari che potrebbero derivare dal novo biodigestore da 36 milioni di euro che sostituirà l’attuale impianto di trattamento rifiuti. Quello che stupisce è che per costruire la maxiopera, in grado di trattare ben 97mila tonnellate di rifiuti all’anno, è stato escluso lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, prevedendo solo la modifica della vigente autorizzazione integrata ambientale, istanza che al momento non risulta ancora presentata".

"Tutto questo – prosegue – appare assurdo ed inaccettabile, visto che l’impianto sorgerà in un’area Sir che aspetta ancora di essere bonificata e soprattutto considerato l’eccesso di tumori lasciato in eredità al nostro territorio da un passato industriale terribile, con terreni e falde ancora contaminati ad oltre 30 anni dalla chiusura del polo chimico. Quello che lascia basiti è il silenzio dei due Comuni azionisti di maggioranza del Cermec (Carrara con il 48 per cento, Massa con il 47 per cento) in merito al nuovo biodigestore. La legge sulla trasparenza, infatti, avrebbe voluto che in questi mesi i due enti locali promuovessero convegni o riunioni pubbliche, finalizzati ad illustrare nel dettaglio il progetto".

"Questo, però – conclude il consigliere di opposizione –, ad oggi non è avvenuto, con la conseguenza che alla popolazione dei due Comuni, che sta ancora pagando un tributo pesantissimo a causa di scellerate politiche industriali del passato, sarà imposto un nuovo impianto di cui sa veramente ben poco. E chi lo pagherà ? Noi vigileremo per Tutelare la salute dei cittadini e le risorse della comunità. Chiediamo chiarezza e trasparenza".