Sigeric tra natura e didattica . Nuove iniziative al centro ’Mannoni’

Anno nuovo, nuovi impegni. La Cooperativa di comunità Sigeric inaugura il 2025 con un calendario di iniziative culturali, incontri di comunità, racconti e mostre che inizierà oggi al Centro didattico Tiziano Mannoni di Filattiera. Uno spazio, quello del centro didattico, che da anni è fulcro di attività didattiche, divulgative, culturali oltre che turistiche, e che da ottobre 2023 ospita la nuova esposizione archeologica dei reperti rinvenuti durante gli scavi svolti nell’area della Pieve di Sorano. A completare gli spazi, la Biblioteca di comunità, aperta e fruibile liberamente, dedicata alla lettura e alla consultazione di libri e riviste donati dalla comunità, oltre allo spazio di co-working per professionisti e studenti della comunità.

Cinque gli appuntamenti, a partire da oggi, con esperti, autori e artisti che tra gennaio e febbraio animeranno le serate e i pomeriggi del Centro didattico. Stamani alle 9 c’è un corso base di ’animal tracking’ a cura di Cecilia Molinari, dal titolo ’Segni di presenza della fauna selvatica’. Dopo una lezione introduttiva nella sala del Centro ’Mannoni’, è prevista un’uscita nell’Anpil di Filattiera.

Si prosegue nelle serate di mercoledì 15 gennaio, alle 19, con la presentazione del libro ’La mia Antartide’ di Omar Di Felice, e di venerdì 17 gennaio, alle 21, con la proiezione del documentario ’Fino alla fine dell’Everest’ in presenza dell’autore Davide Chiesa (evento in collaborazione con il Cai di Filattiera, Pontremoli e Bagnone). Gli eventi sono a ingresso gratuito. Venerdì 24 gennaio, alle 21, il Gruppo Fotoamatori di Tresana inaugura e presenta la mostra ’La Natura intorno a noi’, con immagini che raccontano micro-macro mondi del territorio lunigianese: flora, fauna, paesaggi e bellezze. Il calendario di eventi si chiude sabato 15 febbraio alle 9, con l’incontro ’Essere fiume-Conoscere le Arterie del Territorio’, con Luca Fantuzzi e Andrea Canali, in collaborazione e con il sostegno del Cirf (Centro italiano per la riqualificazione fluviale). Un incontro dedicato al mondo dei fiumi per conoscerli, capirli e ricostruire una nuova confidenza con loro. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.sigeric.it o telefonare al numero 331 8866241.