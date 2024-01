’Sid-Fin qui tutto bene’ tra delitti, musica hip hop, droga e bullismo

Scatta giovedì 1 febbraio ’Contemporaneamente a Massa’, la rassegna di teatro contemporaneo al Guglielmi e al Teatro dei Servi. Quattro appuntamenti, fino ad aprile, con interpreti d’eccezione come il premio Ubu Alberto Boubakar Malanchino, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Un cartellone che, come da tradizione, nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi, e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

L’apertura della rassegna, giovedì alle 21, al Teatro dei Servi, è affidata a Alberto Boubakar Malanchino (Premio Ubu 2023 Migliore attore/performer under 35), che porta in scena ’Sid-Fin qui tutto bene’, spettacolo vincitore dell’edizione 2023 di In-Box. Sid è un serial killer del futuro, una star. Uccide soffocando le sue vittime nei sacchetti di plastica alla moda. Ha ucciso probabilmente per noia, sicuramente per uno scopo più alto. La sua storia è un film ’senza montaggio’, un torrenziale monologo che è un concerto hip hop suonato dal vivo: scorrono schegge di vita, di bullismo, di consumo, di ragazzi annoiati, dei ’fuckyou’, di canne, droga, desolazione, di vagabondaggi nei ’templi del consumo’. Il ritmo impresso in scena da Alberto Malanchino varia, pur senza un attimo di sosta o di esitazione, sotto la spinta delle parole e degli stati d’animo del suo personaggio. Ed è un continuo dialogo fatto di suoni con i musicisti, Ivan Bert, Max Magaldi. Non è una autostrada, potremmo dire: è una strada tortuosa, con continue ardue salite e impegnative discese. Malanchino, padre italiano, madre del Burkina Faso, è davvero fantastico nel percorrere questo testo. Entra nel personaggio, cattura lo spettatore, lasciandogli il compito di abbandonarsi alle parole. E alla fine applaudirlo. Una ottima prova d’attore, ma anche uno stimolo ad abbandonare stereotipi e giudizi-pre.