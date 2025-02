Sicurezza Marciapiedi a misura di bimbi e anziani

I pedoni vanno salvaguardati. L’amministrazione comunale di Mulazzo lancia una misura innovativa per migliorare la sicurezza dei pedoni lungo le strade provinciali 32 e 31, in particolare nei centri abitati di Groppoli e Arpiola. Grazie a questo strumento sperimentale, i proprietari di immobili potranno accedere a un contributo a fondo perduto del 50%, fino a un massimo di 10.000 euro per abitazione, per realizzare un marciapiede arretrando le recinzioni esistenti. Il sindaco Claudio Novoa e il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Fabio Pedinotti invitano tutti i cittadini interessati a presentare richiesta di partecipazione a questa iniziativa, che permetterà di affrontare un problema che in passato ha causato anche incidenti gravi.

Si tratta di un percorso graduale, che richiederà tempo per essere completato, ma che avrà un impatto significativo sulla sicurezza della circolazione, in particolare per pedoni vulnerabili come anziani e bambini. Oltre a rendere più sicuri gli spostamenti, questa misura contribuirà anche a valorizzare le proprietà immobiliari, offrendo un incentivo concreto ai proprietari. L’effetto emulativo delle prime realizzazioni potrà incoraggiare altri cittadini ad aderire nel tempo, creando un miglioramento diffuso e duraturo. Le risorse destinate all’iniziativa potranno essere incrementate nel corso del tempo per rispondere alle richieste pervenute. Il contributo comunale, combinato con le detrazioni fiscali disponibili, permetterà di coprire integralmente le spese di realizzazione dei marciapiedi, rendendo questo investimento ancora più accessibile per le famiglie. I cittadini interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la propria richiesta. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico del comune, che ha come responsabile Stefano Nadotti, o consultare il sito ufficiale www.comune.mulazzo.ms.it.

"Più sicurezza per i pedoni, più valore per le nostre case - afferma il primo cittadino - Con un contributo a fondo perduto fino a 10mila euro, i proprietari potranno realizzare nuovi marciapiedi arretrando le recinzioni, rendendo più sicura la viabilità per tutti, soprattutto per bambini e anziani. Un progetto concreto che unisce sicurezza, decoro urbano e valorizzazione del territorio, un piccolo gesto che può fare la differenza per tutta la comunità. Un segno di civiltà e di attenzione concreta alla sicurezza e al benessere della comunità, che ci auguriamo possa trovare la massima adesione da parte dei cittadini".