Sicurezza e decoro nelle strade. In corso gli interventi di potatura

Operai al lavoro nel Comune di Villafranca per la potatura delle piante. L’amministrazione comunale ha dato inizio a un ambizioso piano di taglio e potatura di tigli e platani che si trovano sulle strade, per restituire decoro urbano al centro di Villafranca e alle sue frazioni. Per ora gli operai si sono concertati sulle piante lungo la strada statale della Cisa, di fronte al municipio, poi andranno anche altrove. A questi lavori seguiranno quelli di rifacimento completo della segnaletica orizzontale, da tempo in stato di degrado. "Queste potature – spiega l’assessore all’ambiente Sandro Vannini – vanno a garantire una maggiore visibilità stradale, siamo infatti andati incontro alle richieste della cittadinanza per tutelare la loro sicurezza e l’incolumità. Le opere sono realizzate dai dipendenti della cooperativa sociale Maris che ringraziamo per la loro capacità e per il loro impegno".