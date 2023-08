Siccità, scatta l’emergenza A Fosdinovo arriva l’ordinanza per limitare il consumo di acqua

L’acqua scarseggia e la sindaca di Fosdinovo corre ai ripari firmando un’ordinanza che raziona il consumo d’acqua potabile. L’attuale periodo di caldo estremo che stiamo vivendo e la carenza di piogge creano conseguenze anche sull’ambiente e le sorgenti cominciano a soffrirne in modo preoccupante: in moli casi la loro portata è ora drasticamente ridotta. Una situazione che si ripercuote su tutto il sistema di gestione delle risorse idriche e della distribuzione dell’acqua potabile ai cittadini. A fronte di una situazione di emergenza come quella attuale la prima cittadina di Fosdinovo, Camilla Bianchi, prende atto della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvigionamento durante il periodo estivo particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità di precipitazioni e dell’aumento dei consumi per le attività turistiche, irrigue ed altre. Ha emanato quindi un’ordinanza urgente (la n° 162023) stabilendo che che "è fatto assoluto divieto in tutto il territorio comunale d’utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani, per scopi diversi da quelli igienico-sanitari domestici , nel periodo dal 23 agosto al 15 ottobre 2023".

"La stessa richiesta, l’emissione di ordinanza - spiega Camilla Bianchi –, l’hanno avuta diversi Comuni della Lunigiana. Il problema per tutti è la scarsità di risorsa: i torrenti che approviggionano i serbatoi, sono a secco ed i consumi molto alti. Fosdinovo, ad esempio, conta ancora molti turisti, molti di più dei residenti ed è un primo problema. Il caldo del resto, porta di per sé stesso a maggiori consumi e le annaffiature, nonostante non si possa effettuarle con acqua potabile, sono frequenti. L’ordinanza per il risparmio dell’acqua, ha origine da qui. Questo,teniamo ben presente che in futuro rappresenterà un problema enorme". Nessun altro sindaco lunigianese però, finora, ha emesso ordinanze per ridurre il consumo di acqua potabile. "In realtà, con criticità 2 – risponde la Bianchi – i sindaci sono obbligati a prendere misure. Anche perché, il passo successivo è il razionamento, cioè la chiusura oraria dell’acqua…"

Roberto Oligeri