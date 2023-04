Siccità, Gaia corre ai ripari L’acquedotto sarà potenziato

Resilienza delle infrastrutture e riduzione delle perdite. Sono questi gli obiettivi degli interventi che il gestore idrico Gaia sta effettuando sulla rete acquedottistica del comune di Massa. Alla luce della sempre più frequente incidenza di lunghi periodi siccitosi a causa dei cambiamenti climatici, Gaia ha predisposto un piano di rinnovamento delle condotte con l’obiettivo di potenziare l’intero sistema acquedottistico cittadino. Attualmente i tecnici sono al lavoro in piazza Garibaldi per effettuare lo studio e le analisi delle tubazioni, che consentiranno di dare il via ai lavori di sostituzione e di posizionamento di nuove valvole strategiche per la gestione dei flussi sulla rete idrica locale entro l’estate. Gaia sta eseguendo le stesse operazioni anche in piazza Portone e viale Roma (zona Poggi) mentre in via degli Oliveti la sostituzione delle valvole è già iniziata.

"Le nostre squadre operative – afferma il presidente di Gaia spa, Vincenzo Colle – sono attualmente impegnate sul territorio del comune di Massa per eseguire la valutazione delle infrastrutture esistenti con strumentazioni innovative e così localizzare e risolvere le criticità, attraverso una pianificazione strutturata degli interventi. Ricordo che questi lavori di sostituzione e implementazione della rete idrica sono contenuti nel progetto ’WaDIS: Water loss control&Digital Innovation Strategy’, dal valore di 40 milioni complessivi per tutto il territorio gestito e per il quale abbiamo ottenuto 25 milioni di euro di fondi Pnrr. Gaia continua a investire promuovendo un processo di digitalizzazione che renderà la rete più moderna e la sua gestione più immediata".

Nel quinquennio 2018-2022 sono stati realizzati nel comune di Massa circa 14,2 milioni di investimenti per il miglioramento dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione, mentre nel successivo quinquennio 2023-2027 sono previsti circa 16,6 milioni di nuovi investimenti, per un totale di oltre 30 milioni di interventi tra il 2018 e il 2027. In aggiunta Gaia ha allo studio una ulteriore serie di interventi per la riduzione delle perdite e la ristrutturazione dell’acquedotto di Massa che saranno programmati a seguito della conclusione delle progettualità necessarie, con interventi programmati fino a 5 milioni nel solo comune di Massa. Per non creare disagi, i lavori in queste settimane saranno effettuati prevalentemente di notte.