Siccità e cambiamenti climatici Convegno su come tutelare l’acqua

Le Alpi Apuane sono un’enorme riserva di acqua, in gran parte potabile, forse la principale di tutta la Toscana. Un elemento preziosissimo, oggi più che mai come dimostra l’emergenza idrica globale e la siccità che ha colpito anche la Toscana. Piove poco, troppo poco, e l’acqua scarseggia per tutti gli usi. Soprattutto per dissetarsi e a uso igienico o sanitario. Una risorsa che oggi è davvero ‘oro blu’ da tutelare e preservare. Temi che saranno al centro del convegno organizzato dalla commissione regionale Tam, Tutela ambiente montano del Cai Toscana , insieme alle commissioni Tam delle sezioni di Carrara, Massa e Fivizzano, in programma il 25 marzo alla ex Torre Fiat di Marina di Massa, in occasione della giornata mondiale dell’acqua. Il convegno è valido come aggiornamento per gli operatori regionali Tam ed è stato accreditato dagli Ordini geologi e geometri per il riconoscimento dei crediti formativi. Gode inoltre del contributo della Commissione centrale Tam del Cai e del gruppo regionale Cai Toscana nell’ambito del finanziamento delle attività 2023 degli organi tecnici territoriali operativi.

Un’iniziativa divisa in due sessioni, mattina e pomeriggio, con interventi di relatori esperti del settore. Moderatrice della sessione mattutina che inizia alle 9.30 sarà Riccarda Bezzi. Gli interventi: Francesco Mantelli del comitato scientifico Fiorenzio Gei del Cai parlerà delle acque carsichie, poi Fulvio Ducci del medesimo comitato su ‘Foreste e acqua, un binomio vitale’. Elia Pegollo dell’associazione La Pietra vivente su ‘Acqua bene comune: una ferita aperta al mondo’. Ramona Magno del Cnr parlerà di cambiamenti climatici. Laura Leone, presidente del Centro italiano di riqualificazione fluviale di gestione e tutela degli ecosistemi fluviali. Si riparte alle 14.30, con il moderatore Alberto Grossi. Primo intervento di Leonardo Piccini, Università di Firenze, sul carsismo delle Alpi Apuane e il ruolo sulla circolazione delle acque sotterranee, seguito da Linda Franceschi del Cnr sui sistemi acquiferi del rilievo apuano. Alberto Grossi in nome del Tam Cai di Massa interverrà sul problema della marmettola. Licia Lotti di Arpat parlerà di conoscenza e tutela della risorsa acqua.

Francesco Scolaro