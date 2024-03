"Siamo isolati da due settimane per il maltempo"

Con una specifica ordinanza del ’Settore viabilità’, la Provincia di Massa Carrara, ha disposto dalle 21 dello scorso 27 febbraio la chiusura della strada provinciale 23 per Villa di Tresana, dalla località Castello di Villa, dove è precipitata una frana che impedisce il transito ai veicoli.

"E’ da quella data che praticamente siamo isolati – raccontano alcuni abitanti – siamo pressochè tutti anziani e per muoversi dal paese con le auto, bisogna fare il giro da Monte Nerone, sono quasi 15 chilometri in più e ci troviamo in seria difficoltà. Sappiamo che il nostro Sindaco ce la sta mettendo tutta per risolvere questa problematica che, ogni giorno che passa, si fa sempre più pesantemente sentire su di noi abitanti; del resto la strada è provinciale , non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma non riteniamo certo giusto che dopo tutto questo tempo si sia costretti ancora a convivere con questo grave disagio".

R.O.