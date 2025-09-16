L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Cronaca "Sia un anno proficuo per tutti"
16 set 2025
ALFREDO MARCHETTI
Cronaca
"Sia un anno proficuo per tutti"

Sono arrivati anche gli uguri del sindaco Francesco Persiani a tutti gli studenti che da lunedì mattina hanno ricominciato ad...

Sono arrivati anche gli uguri del sindaco Francesco Persiani a tutti gli studenti che da lunedì mattina hanno ricominciato ad...

Sono arrivati anche gli uguri del sindaco Francesco Persiani a tutti gli studenti che da lunedì mattina hanno ricominciato ad...

Sono arrivati anche gli auguri del sindaco Francesco Persiani a tutti gli studenti che da lunedì mattina hanno ricominciato ad andare a scuola. E il primo cittadino lo fa dalla struttura Villette A (nella foto), progetto che l’amministrazione comunale ha seguito con impegno e sul quale ha creduto da subito. Il sindaco ha affidato ai suoi canali social le prime impressioni per un anno che è appena cominciato e per un progetto che si è completato: "Sono lieto di poter augurare a tutti gli studenti della nostra città un proficuo anno scolastico. Ho voluto essere qui, da Villette A, questa nuova scuola, che abbiamo attivato, progettato e realizzato, e che da oggi parte effettivamente in maniera concreta".

Il sindaco è poi passato in rassegna alle novità che riguardano la struttura: "Ci sono tre sezioni dell’infanzia, due sezioni del nido. L’edificio è sicuramente bello, nuovo, moderno, ecosostenibile, e che vede la realizzazione di un nuovo plesso che ha sostituito quello precedente. Ci sono anche le cucine, che vuol dire la mensa, e ovviamente il corridoio che porta alle varie aule. Auguro a tutti un anno scolastico meraviglioso, che si possa vivere come un momento di crescita ed educazione e socialità" conclude il suo messaggio il primo cittadino di Massa, mentre i ragazzi e le ragazze adesso dovranno tornare a pensare ai compiti, alle interrogazioni e al diventare i cittadini informati e formati del domani.

