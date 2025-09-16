"Sia un anno proficuo per tutti"

Sono arrivati anche gli auguri del sindaco Francesco Persiani a tutti gli studenti che da lunedì mattina hanno ricominciato ad andare a scuola. E il primo cittadino lo fa dalla struttura Villette A (nella foto), progetto che l’amministrazione comunale ha seguito con impegno e sul quale ha creduto da subito. Il sindaco ha affidato ai suoi canali social le prime impressioni per un anno che è appena cominciato e per un progetto che si è completato: "Sono lieto di poter augurare a tutti gli studenti della nostra città un proficuo anno scolastico. Ho voluto essere qui, da Villette A, questa nuova scuola, che abbiamo attivato, progettato e realizzato, e che da oggi parte effettivamente in maniera concreta".

Il sindaco è poi passato in rassegna alle novità che riguardano la struttura: "Ci sono tre sezioni dell’infanzia, due sezioni del nido. L’edificio è sicuramente bello, nuovo, moderno, ecosostenibile, e che vede la realizzazione di un nuovo plesso che ha sostituito quello precedente. Ci sono anche le cucine, che vuol dire la mensa, e ovviamente il corridoio che porta alle varie aule. Auguro a tutti un anno scolastico meraviglioso, che si possa vivere come un momento di crescita ed educazione e socialità" conclude il suo messaggio il primo cittadino di Massa, mentre i ragazzi e le ragazze adesso dovranno tornare a pensare ai compiti, alle interrogazioni e al diventare i cittadini informati e formati del domani.