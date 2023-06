Analisi post voto anche di Fabio Evangelisti: "La nomina da parte del sindaco Persiani di un assessore in quota Azione e di una assessora a rappresentare Italia Viva configura plasticamente ciò che le urne avevano già decretato: a Massa una parte non insignificante dell’elettorato definibile di centrosinistra ha scelto di votare la continuità e preferito una guida moderata a una progressista.E questo impone che ciascuno di noi (a sinistra) interroghi la propria coscienza e valuti quali e quanti errori sono stati commessi".

"Nessuno può chiamarsi fuori da responsabilità che coinvolgono l’intera classe dirigente. Il fatto che le destre vincano in tutta Italia, non deve costituire un alibi rispetto all’analisi del voto e alla necessità di capire, qui e ora, quelli che sono stati i nostri limiti nel proporre un’alternativa di governo.Autorefenzialità? Autosufficienza? Arroganza? Riflettiamoci, sapendo che questo domande non le pongo io, ma le potete trovare in un’intervista rilasciata da Emiliano Fossi, neo segretario toscano del Pd, area Schlein, all’indomani del disastro elettorale. A Massa s’era determinata una situazione assolutamente unica e favorevole. Eppure sappiamo com’è andata a finire. Un centrosinistra unito, anziché frammentato in cinquesei parti con altrettanti candidati alla carica di primo cittadino, avrebbe potuto presentarsi più che competitivo partendo da un 40% dei consensi anziché dal 30%. Per cui, riformulando una frase attribuita a Nelson Mandela “o si vince o s’impara”, vediamo di trarne i giusti insegnamenti da questa sconfitta. Anche perché, come sostiene un caro amico, cinque anni sono un attimo a passare…"