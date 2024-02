Si scaldano i ‘forni’ della Tirreno Ct. Grandi chef in arrivo per la fiera

Conto alla rovescia per la fiera più attesa dell’anno. La ’Tirreno Ct’ scalda i fornelli e i forni Agcv microonde in attesa della sfida che caratterizzerà i quattro giorni della manifestazione che si tiene a Carrarafiere (3-6 marzo): il Penthatlon della cucina e il Triathlon del microonde. Si tratta di due eventi nell’evento nei quali i cuochi si mettono in gioco tanto anche da tornare a studiare per riuscire nelle preparazioni richieste nella gara. A giudicare i cuochi saranno i grandi chef che reso celebre nel mondo la ristorazione italiana. Quello di ’Tirreno Ct’, giunto alla 44esima edizione, è un calendario sempre più ricco di eventi e di espositori per offrire le ultime novità nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità.

Un settore dove nel 2023 sono risultate attive 335.817 imprese appartenenti al codice di attività 56.0 con il quale vengono classificati i servizi di ristorazione. Ed è a loro che la fiera, da qualche anno insieme all’altro segmento di punta, Balnearia, si rivolge con un appuntamento che nel panorama delle mostre italiane è riconosciuto come uno dei più importanti di incontro e confronto dell’ospitalità. E anche l’evento 2024 sarà caratterizzato dalla presenza dei principali player del settore.

A rendere importante il salone apuano sono sicuramente i numeri. Nei padiglioni di Carrarafiere sono attesi oltre 450 espositori in rappresentanza di più di 900 marchi commerciali. Fanno da corollario alla manifestazione le migliaia di operatori tra ristoratori, titolari di bar e strutture ricettive di vario genere che ogni anno affollano i padiglioni della fiera e che come ogni edizione ormai da oltre 40 anni, offre anche un ricco programma di contenuti di confronto e approfondimento.

Non mancheranno le sfide tra cuochi, Pentathlon e Triathlon, poi pasticceria e formazione. Sarà di nuovo presente in fiera anche la Scuola tessieri con tante iniziative portate avanti dai più famosi professionisti del settore. La scuola per aspiranti cuochi avrà uno spazio dedicato animato da tanti momenti dimostrativi. Ampio spazio poi al mondo della pasticceria con la presenza sempre più forte della Federazione italiana pasticceri (Fip) che anche quest’anno porterà i principali concorsi internazionali.

Ormai da oltre 40 anni è un punto di riferimento per gli operatori dell’accoglienza. Giunta alla 44esima edizione, Tirreno C.T., ormai in coppia fissa con Balnearia, che si contraddistingue anche per un calendario ricco di appuntamenti dedicati ai temi di rilevanza nazionale ed internazionale per il settore, grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria, che organizzano diverse opportunità di informazione e di confronto. Dal 3 al 6 marzo si terranno molti incontri e dibatti sul futuro delle imprese balneari italiane in virtù della direttiva Bolkestein, ma anche iniziative di riflessione sul futuro delle aziende che sarà sempre più digitale. Domenica 3 alle 14 c’è il convegno dal titolo “Imprese demaniali: un mare di incertezze”. Lunedì 4 alle 10 il direttivo nazionale di Cna Balneari parlerà di non scarsità della risorsa e di legittimo affidamento. Alle 13 Confimprese Demaniali Italia con “I Principi di concorrenza del mercato unico europeo”, Doppio appuntamento nel pomeriggio di lunedì con i convegni Tourism Digital Hub “Le esperienze Cna nell’Hub digitale del turismo” e “Turismo: Imprese familiari o multinazionali?”, organizzato da Assobalneari con la base balneare Donne Damare - Federturismo Confindustria. Martedì 5 il convegno Sib Confcommercio Fiba dal titolo “Fate presto. Salvaguardare i balneari per tutelare il turismo del Paese”.