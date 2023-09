Si parte domani dalla valle di Vinca

“Escursioni per tutti”, il programma di visite guidate e attività giornaliere promosso dal Parco delle Alpi Apuane si spalma su linee tematiche diverse. “De Gusto Apuano” dell’associazione ’Il bivacco’ (339 2429589 349 1751644): percorso rosa; “Cibiamoci di Parco”: escursioni con degustazione” organizzata dalle guide ambientali Giannotti e Palestini (329 5636336 328 8764122): percorso giallo e “Tra-monti, stelle e sapori apuani”: percorso azzurro. Il primo appuntamento domani (percorso rosa) con il cammino “Valle di Vinca: dai pascoli al pane”: la lunghezza del percorso è 10 Km, grado di difficoltà: medio, escursionistico (E), durata dell’escursione: 6 ore (ritrovo a Vinca, 9:30). Quota di iscrizione: 20 euro per quota associativaassicurativa e vitto. Tutte le info su programmi, quote di iscrizione e altri dettagli su www.parcapuane.it. Per prenotazioni: +39 366 3400187 e [email protected]